Samuel Portugal blindado com uma cláusula de 40 milhões de euros

O guarda-redes do Portimonense renovou contrato com os algarvios, até 2026, ficando blindado com uma cláusula de rescisão cifrada em 40 milhões de euros.

Samuel Portugal, de 27 anos, chegou ao emblema de Portimão em 2018/19, tendo realizado duas épocas ao serviço dos sub-23 do clube.

Em 2020/21 assumiu a titularidade na equipa de Paulo Sérgio e agora é um dos ativos com mais mercado. Nesta janela de transferências foi alvo de interesse de clubes italianos e esta renovação vem no sentido de salvaguardar um dos jogadores mais importantes da equipa.

Esta temporada já leva 20 jogos ao serviço do Portimonense.