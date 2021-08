Santa Clara dá passo importante contra o Ljubljana

Ontem às 23:23 Facebook

Os açorianos derrotaram os eslovenos do Ljubljana (2-0), numa exibição de clara superioridade, tendo dado grande passo na questão do apuramento para a próxima fase. A segunda mão joga-se no próximo dia 12

O embate começou com controlo absoluto do emblema português, que foi gerindo o jogo a seu bel-prazer, sempre mais perigoso e com as melhores combinações. Já o adversário apenas conseguiu chegar perto da baliza de Marco através de pontapé longo, mas sem nunca conseguir criar verdadeiro perigo.

O já habitual goleador de serviço, Carlos Jr., inaugurou o marcador à passagem do minuto 14, enquanto Mansur dilatou a vantagem após um belo canto cobrado por Lincoln, quase no final da primeira parte.

No segundo tempo o Santa Clara apenas teve de controlar os ritmos da partida, tendo ainda cheirado o golo mas a pontaria não estava totalmente afinada. O Ljubljana nunca conseguiu assustar Marco, em nenhum momento da partida, deixando bons indicadores para os apoiantes dos açorianos para o embate da segunda mão, na Eslovénia.