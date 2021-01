Santa Clara punido por ter balneário "sujo e com máscaras no chão"

JN Hoje às 00:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube açoriano foi, esta terça-feira, castigado pelo Conselho de Disciplina em 561 euros por os balneários do Benfica e da equipa de arbitragem não estarem "higienizados" e nas "melhores condições".

"Na chegada dos Delegados da Liga ao estádio, três horas antes do início do jogo, foram chamados pelos funcionários do Benfica e constataram que o balneário da equipa visitante não estava limpo nem higienizado, apresentava chão sujo, máscaras usadas no chão, pó e garrafas de água nas prateleiras", pode ler-se no mapa de castigos, que faz ainda referência ao balneário dos árbitros,

"Os Delegados da Liga constataram também que o balneário do árbitro se encontrava sujo e sem ser higienizado, com nódoas de café na mesa, chávena e garrafas de águas nas prateleiras e chão sujo", refere ainda.

Na segunda-feira, o Benfica empatou (1-1) com o Santa Clara nos Açores na 12.ª jornada na Liga. Darwin ainda deu vantagem às águias, ao concluir uma boa jogada de Waldschmidt, ainda na primeira parte, mas Fábio Cardoso, central, curiosamente, formado no Benfica, restabeleceu a igualdade, aos 60 minutos.