Benfica e Santa Clara estão empatados (1-1) no Estádio da Luz, na 28.ª jornada da Liga. Anderson Carvalho aproveitou um erro de Nuno Tavares e inaugurou o marcador em cima do intervalo. Rafa restabeleceu o empate após assistência de André Almeida mas, logo de seguida, os açorianos voltaram a estar na frente do marcador, por Zaidu.

Veja os golos e os casos: