JN Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Vinícius marcou aos 88 minutos para dar a vitória ao Benfica frente ao Sporting. Com este resultado o S.C Braga garante o acesso direto à Liga Europa, ultrapassando o os leões no terceiro lugar.

A primeira parte do dérbi de Lisboa decorreu a um ritmo elevado. O Sporting entrou bem, a ser eficaz na pressão efetuada aos adversários. O Benfica reajustou o posicionamento defensivo e a sua pressão foi mais eficaz. Encontrou espaço nas costas dos médios leoninos e criou várias oportunidades de golo.

O Benfica entrou na segunda parte com menos intensidade na pressão e não conseguiu condicionar a circulação de bola do Sporting como pretendia. Os leões fizeram o empate através dos pés de Sporar, mas Carlos Vinícius deu a vitória aos encarnados já perto do fim e tornou-se no melhor marcador do campeonato com 18 golos. Com este resultado o S.C Braga alcança o terceiro lugar.

Veja o primeiro golo do Benfica:

Foi desta forma que Sporar fez o empate:

Carlos Vinícius deu a vitória ao Benfica com este golo: