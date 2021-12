Segunda parte de nível e leão abate a pantera

Rui Farinha Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Sarabia e Nuno Santos foram os autores dos golos da vitória frente ao Boavista. Campeão garante nono êxito consecutivo no campeonato

Fruto do bom momento que atravessa, o Sporting derrotou o Boavista, por 2-0, e somou a nona vitória consecutiva na Liga, com golos de Sarabia e de Nuno Santos. O último tropeção sucedeu em casa com o F. C. Porto, em setembro. Na primeira parte, a equipa não se impôs, deu a sensação de haver algum encantamento após a vitória no dérbi frente ao Benfica, sendo que teve também inicialmente de se adaptar a jogar sem um avançado de raiz. No entanto, a equipa melhorou a olhos vistos depois do intervalo e garantiu uma vitória justa.

Sem Paulinho, que testou positivo à covid-19, Sarabia foi adaptado à frente de ataque e demorou até se sentir confortável. Os boavisteiros, que não vencem desde agosto, aproveitaram algum desnorte e tiveram duas oportunidades de ouro para inaugurar o marcador: na primeira, Gorré, isolado, deixou Adán roubar a bola e, pouco depois, Yusupha chegou por pouco atrasado num lance com a baliza à mercê. Lances que funcionaram como alerta mas que acabaram por não ter consequências, dado que o Sporting conseguiu estabilizar o seu jogo, muito pela boa ação de Ugarte e de Pedro Gonçalves. O extremo foi um dos elementos mais ativos e rematou, por duas vezes, mas sem eficácia.

A história da partida mudou no segundo período e no recomeçou houve mudanças em ambas as equipas devido a problemas físicos: Porro e Alireza ficaram no balneário. O Sporting, que contou com Coates como opção inicial, recuperado da covid-19, apenas necessitou de sete minutos para marcar os seus golos. Sarabia fez o primeiro, depois de uma assistência de Nuno Santos, que, a seguir concretizou, após passe do espanhol. Tudo simples, ao primeiro toque, o suficiente para derrubar a muralha de Petit. Os leões só não chegaram ao terceiro graças a um falhanço incrível de Pedro Gonçalves. Sem ninguém na baliza, conseguiu a proeza de atirar ao lado. O Sporting mantém uma excelente dinâmica e é líder isolado à condição, pressionando o F. C. Porto para o jogo deste domingo com o Braga.

Mais: Com um golo e uma assistência, Sarabia e Nuno Santos foram os melhores do Sporting. Pote e Ugarte estiveram também acima da média.



Menos: A pouca eficácia custou caro ao Boavista, nos dois lances de que dispôs para marcar. Gorré podia ter feito mais.

Árbitro: Na primeira parte, parece haver penálti de Yusupha sobre Matheus Reis. Exceção ao lance, arbitragem positiva de Nuno Almeida.

Veja o resumo do jogo: