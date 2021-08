Seis futebolistas do Afeganistão desaparecidas

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:23 Facebook

Seis futebolistas e os treinadores da equipa de Herat, clube do Afeganistão, estão desaparecidas há vários dias. Algumas das colegas da equipa conseguiram fugir para o Irão.

A informação foi revelada por Silvia Ricchieri, da organização não-governamental italiana Florence Cospe, que coopera com a equipa de futebol de Herat há vários anos.

"Assim que se aperceberam do rápido avanço dos talibãs, muitos fugiram para o Irão. Elas são jovens, solteiras e o risco de violência e retaliação por parte dos Talibãs é muito alto. Infelizmente não temos notícias de seis delas e de nenhum dos treinadores. Estamos muito preocupados", disse Ricchieri.

O presidente da câmara municipal de Florença admitiu que o município está disposto a receber refugiados. "São bem-vindas algumas das meninas da seleção afegã de futebol, mas também mulheres, homens, crianças e pessoas 'normais' que se refugiam diante da ameaça talibã. Aqui não se trata de migrantes económicos, mas de pessoas que fogem da morte certa. Aqueles que se recusam a receber estas pessoas, facilitam a sua morte", disse Dario Nardella.

Na passada segunda-feira várias pessoas agarraram-se ao exterior do avião dos Estados Unidos, numa tentativa de fugir do Afeganistão pela invasão dos Talibã, e acabaram por cair do avião em pleno ar. Foi revelada esta sexta-feira a identidade de uma das vítimas: Zaki Anwari. Era futebolista da seleção sub-20 do país e considerado uma das grandes promessas do futebol afegão. Foram encontrados os restos mortais do jovem de 19 anos na pista de aterragem, quando o avião chegou ao Catar.