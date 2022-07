Seleção feminina já está em Inglaterra para o Europeu

JN Hoje às 21:57 Facebook

A comitiva aterrou pelas 21 horas em Manchester, cidade onde ficará instalada durante toda a fase de grupos da competição.

A seleção portuguesa de futebol feminino chegou este domingo a Inglaterra, onde vai disputar o Campeonato da Europa.

A comitiva portuguesa instalou-se em Manchester, "cidade que será a sua base durante a fase de grupos", de acordo com informação da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o comunicado federativo, "as internacionais portuguesas aterraram perto das 21 horas e seguiram diretamente para a unidade hoteleira onde irão estagiar".

Recorde-se que a equipa comandada por Francisco Neto está integrada no Grupo C, onde a espera confrontos com as seleções de Suíça, dos Países Baixos e da Suécia. Os jogos estão agendados para 9, 13 e 17 de julho.