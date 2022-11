JN Ontem às 23:11 Facebook

Depois da vitória diante da Alemanha, a seleção japonesa fez questão de deixar balneário completamente limpo.

Os asiáticos ainda deixaram uns presentes, em origami, e um cartaz a dizer "obrigado".

O Japão venceu a Alemanha, por 2-1, no primeiro encontro referente ao Grupo E do torneio que decorre no Catar. Os alemães estiveram a vencer, mas permitiram a reviravolta na segunda parte.