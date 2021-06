Selecionador enaltece feito de Jorge Fonseca

JN/Agências Hoje às 00:06 Facebook

O selecionador Pedro Soares salientou, esta sexta-feira, que o título mundial de Jorge Fonseca (-100 kg) mais do que importante para o judo, é para o desporto português, que consegue um primeiro bicampeão mundial em modalidade olímpica.

"É um dia grande para o judo, mas é um dia enorme para o desporto português, o Jorge é o primeiro bicampeão mundial de todo o desporto olímpico português", começou por dizer Pedro Soares, em declarações à SportTV.

O selecionador, também treinador de Jorge Fonseca no Sporting, considerou que "é um facto a ressalvar", além dos Mundiais, que decorrem desde domingo em Budapeste, terem demonstrado que "é um atleta talhado para as grandes competições".

"Após o título mundial de 2019 as coisas não correram tão bem. A grande vantagem do Jorge e no trabalho que faço com o Jorge, é que conseguimos retirar das derrotas, em provas menos importantes, grandes mensagens, e com isso melhoramos bastante o que temos a seguir", analisou o técnico.

Pedro Soares acrescentou que este "título do mundo é construído em cima dos erros de provas anteriores".

"Ele mostra que é grande porque quando chegam os grandes momentos, ele está lá", disse também o selecionador, deixando elogios ao "talento enorme" de Jorge Fonseca, judoca que diz ter uma "cabeça forte" e que consegue "transformar derrotas em vitórias".

Para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, cuja competição de judo decorrerá entre 24 e 31 de julho, Pedro Soares diz que a pressão é a mesma, independente do resultado alcançado em Budapeste, e que nada muda nos objetivos traçados.

"A pressão já existia, mesmo que perdesse ao primeiro combate, entre ir pressionado com uma derrota aqui, ou motivada com uma medalha de ouro, preferimos ir assim", disse, prometendo trabalho já a partir de segunda-feira, com os Mundiais já 'arrumados na gaveta'.

Portugal conclui a participação nos Mundiais de judo no sábado, com a entrada em cena de Rochele Nunes (+78 kg), numa competição em que alcançou a medalha de ouro, e a revalidação do título, de Jorge Fonseca, e uma medalha de bronze por Anri Egutidze (-81 kg).