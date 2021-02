Sem arte nem inspiração para desfazer o nulo

José Pedro Gomes Hoje às 23:09 Facebook

Minhotos e lisboetas continuam afastados das vitórias (0-0), após partida disputada em ritmo morno.

O Famalicão continua a marcar passo na Liga. Não foi além de um empate sem golos frente ao Belenenses SAD, numa partida em que voltou a não disfarçar as recentes dificuldades na finalização, mas conseguiu interromper uma série de quarto derrotas seguidas.

Naquele que foi o primeiro ponto do conquistado pelo técnico Silas, os famalicenses voltaram a apresentar-se com um esquema de três centrais, que, na primeira parte, foi várias vezes posto à prova por um Belenenses muito rematador e sempre mais perto do golo.

Os minhotos, que na etapa inicial passaram por um susto com a saída de Rúben Vinagre, muito combalido após choque com Varela, tiveram em Gil Dias o elemento mais inconformado, sobretudo no segundo tempo, quando a equipa mostrou um pouco mais de reação nas saídas ofensivas, mas sem pontaria condizente.

O Belenenses, que com o avançar dos minutos foi percebendo a importância de pontuar pela terceira vez consecutiva, passou a gerir o jogo, mas ainda espreitou alguns contra-ataques que chegaram a ameaçar o nulo.