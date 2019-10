Sem dinheiro para comer, plantel da AD Oliveirense avança com pré-aviso de greve

José Pedro Gomes Hoje às 14:35 Facebook

O jogo da Taça de Portugal com o Santa Clara, que se disputa no próximo fim de semana, está em risco. Jogadores reclamam salários em atraso.

O grupo de trabalho da AD Oliveirense, que milita no Campeonato Portugal, vai avançar com o pré-aviso de greve, devido a salários em atraso, ponderando não comparecer na partida da Taça de Portugal, do próximo domingo, frente ao Santa Clara.

A decisão foi tomada esta manhã, após uma reunião com os dirigentes do Sindicato de Jogadores, ficando acordado que o pré-aviso de greve só será retirado caso os responsáveis da SAD que gere o futebol sénior do clube do concelho de Famalicão, liquidem os dois meses de salário em atraso, até sexta-feira.

Entretanto, e para colmatar algumas situações mais problemáticas de jogadores, nomeadamente na falta de alimentação, o sindicato adiantou uma verba de 350 a onze atletas estrangeiros que estão numa posição mais vulnerável.

"É inaceitável que com poucos meses após o arranque da época a situação já tenha tomado esta dimensão. É um problema que já vem do passado e que não ​​​​​​​podemos tolerar no futebol português", disse Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, que no final da próxima semana voltará a reunir-se com o plantel.