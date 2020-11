Sérgio Conceição abre a porta ao regresso de Hulk

Arnaldo Martins Hoje às 08:58 Facebook

Treinador aprecia as características do avançado brasileiro e dá luz verde à contratação, em janeiro. Atacante só admite no F. C. Porto em Portugal.

O cenário está em cima da mesa e merece a aprovação do técnico. O regresso de Hulk à casa azul e branca, na reabertura do mercado de janeiro, é uma possibilidade e da parte de Sérgio Conceição o negócio tem pernas para andar. O treinador aprecia as qualidades de Hulk, que deixou uma marca forte na Invicta no período em que representou o clube de 2008 a 2012, e considera que o brasileiro poderá aportar uma mais-valia ao ataque, dando luz verde à contratação.

Hulk, 34 anos, está em final de contrato com o Shanghai SIPG e não vai ampliar a ligação, estando a ser associado a vários clubes. O jogador vê com bons olhos o retorno à casa portista e, sabe o JN, em Portugal só admite defender as cores do F. C. Porto.

A Administração portista está atenta ao processo e poderá avançar, caso o jogador aceite mudar radicalmente para outra realidade, isto em termos financeiros.

Hulk é o terceiro jogador mais bem pago no futebol chinês, ficando apenas atrás de Bakambu e Óscar, e aufere 320 mil euros por semana (cerca de 15 milhões por ano). Uma realidade incomportável para qualquer clube português, mas também nunca será a questão financeira a determinar o potencial regresso de Hulk. A vontade do jogador será decisiva para que a SAD avance com uma proposta, que deverá sempre rondar os 150 mil euros por mês (1,5 milhões de euros por ano).

Nesta situação, o jogador poderá beneficiar do Programa Regressar, que deverá ser estendido até 2023 e proporciona um regime fiscal especial para quem esteve três anos completos fora de Portugal. Para já, Hulk segue concentrado na fase final da Liga dos Campeões asiática, que irá decorrer no Qatar, mas o F. C. Porto chama por ele.

Sérgio Oliveira, Evanilson e Nanu de volta

O plantel prosseguiu, pela manhã, a preparação do encontro com o Fabril (sábado, 14.30h), da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e Conceição já contou com mais três elementos: Sérgio Oliveira, Evanilson e Nanu. O trio regressou das respetivas seleções e picou o ponto, tendo, no entanto, trabalhado de forma condicionada, efetuando treino de recuperação. Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira, João Mário, Marchesín, Mbemba, Uribe, Díaz, Zaidu, Corona e Grujic, ao serviço das seleções, voltaram a ser ausências. Esta quinta-feira, o grupo volta a treinar, de manhã.

Pepe numa redoma

O central continua a recuperar de uma lesão no pé esquerdo. Pepe tem efetuado tratamento e será poupado na Taça, havendo a expectativa se estará apto para o jogo com o Marselha (dia 25).

Gauleses frescos

O Marselha não volta a jogar antes de defrontar o F. C. Porto. A receção ao Nice foi adiada, devido a um surto de covid na equipa adversária. A equipa de Villas-Boas realizou o último jogo no dia 6.

Quarto no "Insta"

O F. C. Porto foi o quarto clube da Península Ibérica a ter mais interações (5,6 milhões) no Instagram em outubro, ficando atrás do Barcelona, R. Madrid e Atlético. O Benfica ficou no quinto lugar.