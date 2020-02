Sérgio Conceição: "Clássico? Foi sem espinhas"

Nuno Barbosa Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

No lançamento do jogo da 2.ª mão da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, o treinador do F. C. Porto recuou até ao clássico com o Benfica para fazer algumas considerações sobre o triunfo da equipa que lidera.

"É uma falta de respeito com o Ac. Viseu falar do outro jogo, mas como é o tema quente da atualidade, tenho de dizer, primeiro, que há uma opinião unânime de que o F. C. Porto foi superior", arrancou o treinador portista, esta terça-feira, no Olival.

"Foi sem espinhas. Não digo limpinho, apenas que foi sem espinhas", considerou Sérgio Conceição, que, depois, respondeu ao treinador do rival encarnado.

"Ouço Bruno Lage dizer que, para ganhar ao Benfica, é preciso correr mais do que eles. E nós corremos mais três quilómetros do que o Benfica. Depois, tudo o que possa vir para cima da mesa, como lances mal assinalados para uma ou outra equipa, é querer tapar o sol com a peneira", acrescentou o técnico, para rematar de seguida.

"Penso que não temos que pedir desculpar por ganhar ao Benfica. Ou temos?", questionou a fechar, face ao ruído que a vitória portista no clássico provocou.