Sérgio Conceição: "Como treinador sou o responsável por isto"

O treinador do F. C. Porto assumiu a culpa pela pesada derrota caseira, esta terça-feira, frente ao Liverpool, por 5-1, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, reconhecendo que as lesões de Pepe e Otávio condicionaram a equipa.

"Assumo aqui esta derrota pesada. Como treinador sou o responsável por isto. Foi um jogo a lembrar o futuro, percebendo que houve contrariedades que foram decisivas. No último momento do aquecimento estava bem, tinha um problema mais nas costelas do que no gémeo e recuperou da lesão principal e aconteceu uma lesão muscular. Tinha dito na antevisão que se tivesse de jogar outro jogador que não o Pepe, o Fábio, que não tinha ainda minutos de jogo, que ia abordar o jogo de outra forma e não desta. Infelizmente já não tive tempo de o fazer. Tivemos de ir para dentro dessa mesma forma que estava planeado com Pepe", reconheceu Sérgio Conceição.

E continuou: "Pouco depois de iniciado o jogo o Otávio também se magoou e o que era o nosso equilíbrio no corredor central foi afetada. O primeiro remate do Liverpool é um golo, um golo mais de peladinha. Os cinco são golos de treino, mas de treino de descontração e não de uma equipa que está a jogar a Liga dos Campeões. E disso o responsável sou eu. Não podemos sofrer golos do género, não podemos fazer nove faltas. Podemos fazer se tivermos 80% de posse bola, aí não é necessário fazer faltas. Contra uma equipa como esta, tão vertical e tão incisiva no jogo, com os olhos sempre postos na baliza adversária, perda de bola em zonas proibidas".

O técnico dos azuis e brancos não foi de meias-palavras sobre a exibição. "Foi muito mau e daí assumir a responsabilidade de não saber passar a mensagem correta. Fazer um jogo e uma figura destes na Liga dos Campeões temos de repensar se realmente os jogadores estão dispostos a levarem com o treinador que têm".

"O Liverpool não mudou nada. Sabemos que é uma equipa muito agressiva, muito pressionante, que define esses momentos importantes quando a equipa adversária está um bocadinho mais exposta para, depois, em velocidade dos avançados e dos próprios médios aproveitar. Mas fomos nós, principalmente, que errámos, e errámos muito", salientou Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto anotou ainda que a uma derrota tão pesada se reage "observando o que se fez de mal, falando com o presidente para analisar se os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem e fazer o que tinham feito até agora". "Hoje [terça-feira] foi muito mau", finalizou.