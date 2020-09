Sérgio Conceição é o treinador do ano dos Dragões de Ouro

JN Hoje às 19:00 Facebook

Sérgio Conceição foi galardoado esta tarde de segunda-feira, pela segunda vez, como Treinador do Ano pelos Dragões de Ouro, numa cerimónia que decorreu no Museu do clube, no estádio do Dragão.

"É a segunda vez que entrego o Dragão de Ouro ao nosso treinador Sérgio Conceição. Sei que ele tem um objetivo, que é ganhar tantos Dragões de Ouro no F. C. Porto como os filhos que tem, que são cinco. Portanto, espero que este seja o segundo de uma série de cinco", começou por brincar Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, antes de entregar o troféu ao técnico que conduziu o clube ao título nacional de futebol na época agora finda.

Sérgio Conceição começou por lembrar os feitos conquistados desde que assumiu o comando técnico: " "Quando cheguei aqui em 2017, encontrei o clube num momento difícil, sob a alçada do fair-play financeiro e com a ausência de títulos. Hoje, passados três anos, podemo-nos orgulhar de termos a hegemonia do futebol nacional e somos o clube em Portugal que leva mais alto a nossa bandeira nas provas da UEFA".

"Com isto, o meu primeiro agradecimento vai para o presidente que apostou em mim, num treinador inexperiente e sem palmarés. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, numa casa onde os títulos são uma obrigatoriedade e não uma oportunidade. Para muitos, o treinador é o engenheiro ou arquiteto da equipa. Eu não passo de mais um miúdo que saiu de Oliveira de Frades atrás dos seus sonhos e que trabalha muito para conseguir concretizá-los", prosseguiu o técnico.

"Falando da minha terra, quero agradecer à minha família que está aqui presente e, depois a duas pessoas que foram muito importantes para mim depois do falecimento dos meus pais: a minha irmã mais velha, a Rosa, e o meu cunhado Manel, que neste momento passa por um momento difícil de saúde. Um abraço muito grande para eles e o meu agradecimento", avançou Sérgio Conceição.

Para o final do discurso de agradecimento, deixou uma dedicatória ao clube. "Falando deste grande clube e desta casa, não posso deixar de realçar que sou apenas uma peça da engrenagem, de uma grande engrenagem, que é composta por jogadores fabulosos, por uma equipa técnica apaixonada e competente, que trabalha muito, e por todos os empregados que compõem o F. C. Porto e fazem dele mais do que um local de trabalho. Para mim isso é muito importante. Quero deixar também uma palavra para os sócios, adeptos e simpatizantes do F. C. Porto: que sejamos e continuemos a ser uma equipa competitiva e uma fonte de alegria para eles e que consigamos dar essas alegrias e satisfação num momento tão difícil que vivemos", complementou.

"É muito gratificante para mim receber este Dragão. Saí de Coimbra com 16 anos para vir para esta casa, onde aprendi muito e me ajudou a formar como homem e como profissional. Cada prémio que recebo, e já são três Dragões de Ouro, um como jogador e dois como treinador, tem a ver com aquilo que dou ao clube que tanto me diz e que tanto amo. O presidente teve estas palavras para comigo e sempre que ele quiser e esteja aqui, estarei sempre com ele e ao lado dele", salientou Sérgio Conceição.

O facto de vários atletas do plantel principal terem sido galardoados com Dragões de Ouro - Corona, Pepe, Fábio Vieira e João Mário - também deixou o técnico feliz. "É esse o meu papel, fazer o máximo para os potenciar, para que possam melhorar e chegar a um patamar mais elevado e que são coisas que têm a ver com o sentimento desta casa. Podemos ter um talento grande, mas temos de ter outros atributos associados a esse talento para termos sucesso e isso faço questão de passar todos os dias aos meus jogadores e temos tido esse talento associado a todas as outras coisas que ajudaram a conquistar títulos coletivos, que para mim são os mais importantes, e também alguns individuais, que têm a ver com esse processo coletivo", finalizou.