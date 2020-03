Sérgio Conceição é "um exemplo de garra, talento e determinação"

Nuno Barbosa Hoje às 00:27 Facebook

Os quatros filhos mais velhos do treinador do F. C. Porto não deixaram passar em claro o Dia do Pai. Sérgio, Moisés, Francisco e Rodrigo realizaram um vídeo dedicado a Sérgio Conceição, que partilharam, na noite desta quinta-feira, nas redes sociais.

Um a um, os quatro referidos filhos, apresentam o treinador do F. C. Porto da seguinte forma: "O meu pai é um exemplo. Um exemplo de garra. Um exemplo de talento. Um exemplo de determinação".

Pelo meio da mensagem, são colocadas imagens de Sérgio Conceição vibrante, como treinador do F. C. Porto, e talentoso, enquanto jogador. No final do vídeo, pode ler-se a mensagem que o motivou: "Feliz Dia do Pai".

Sérgio Conceição, o filho mais velho do treinador, tem 23 anos e joga na Académica de Coimbra, Rodrigo tem 20 e alinha no Benfica, Moisés tem 18 e representa o Leixões, enquanto Francisco tem 17 e defende o F. C. Porto. O treinador é ainda pai de José, de quatro anos.

O vídeo foi ainda partilhado na conta oficial dos dragões no Twitter. Sérgio Conceição agradeceu a atenção na mesma rede social.