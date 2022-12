Sérgio Conceição iguala recorde de Pedroto

Sérgio Conceição igualou o recorde de vitórias de José Maria Pedroto, ao conseguir 215 vitórias pelo F. C. Porto.

A vitória frente ao Arouca permitiu a Sérgio Conceição alcançar uma marca impressionante ao serviço do F. C. Porto. O treinador de 48 anos igualou José Maria Pedroto como o técnico com mais triunfos ao serviço dos dragões: 215.

Porém, os números de Conceição não ficam por aqui. O treinador precisou de "apenas" 298 jogos para chegar às 215 vitórias, enquanto Pedroto precisou de 322. No restante pódio, encontram-se Artur Jorge (187 vitórias), Jesualdo Ferreira, Fernando Santos, José Mourinho, Bobby Robson, Mihály Siska, António Oliveira e Vítor Pereira.