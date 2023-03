Sérgio Conceição: "Futebol português tem de reconhecer o F. C. Porto"

Sérgio Conceição reiterou que o F. C. Porto foi superior ao Inter de Milão e merecia ter passado aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Desabafo: "Tudo o que temos feito é com 30% do plantel com jogadores da equipa B, outros que fomos contratar a equipas médias, e depois o mérito é zero. Falam do Otávio, ou que o Taremi se atira para o chão, ou que o Conceição é arruaceiro... é daí que vem o meu silêncio e o meu protesto. O futebol português tem de reconhecer que o F. C. Porto, com aquilo que tem... foram muito difíceis estes cinco anos e meio em que tivemos fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar... foi difícil e pouco reconhecido".

A eliminatória: "Fomos muito competentes nos dois jogos, não fomos superiores fomos muito superiores, mas depois não fizemos o mais importante: o golo. Os jogadores estão de parabéns porque fizeram um excelente jogo, na verdade o Inter só se superiorizou em dez minutos, quando ficámos com menos um jogador em Itália. Pressionámos e não permitimos muitas oportunidades, sinceramente estava à espera de mais desta equipa do Inter".

História: "O Inter é um clube histórico e quando é assim fala-se muito do peso e da história mas nós estivemos à altura. Porém, temos noção que em alguns detalhes faltou esse 'traquejo' dos jogadores em fazer o golo. O meu grupo de trabalho está de parabéns, infelizmente não passámos mas merecíamos".

Fator sorte: "A sorte vai-se buscar... O André Franco e o Namaso tiveram chances onde podiam ter rematado e não o fizeram, por vezes falta esse traquejo. Não fomos eficazes ofensivamente ao materializar as oportunidades".

Ausências: "O Pepe e o Otávio fazem muita falta, são jogadores experientes. Mas os jogadores que jogaram deram uma excelente resposta".