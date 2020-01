Nuno Barbosa Hoje às 22:23 Facebook

Após perder a Taça da Liga, frente ao Braga, Sérgio Conceição fez o balanço de duas épocas e meia no F. C. Porto e deixou o lugar à disposição de Pinto da Costa.

"Nós temos que olhar para dentro, estou a dizer que é preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim, de toda a gente. É difícil trabalhar em determinadas condições, o primeiro ano foi sem reforços e sem dinheiro. No segundo ano, com falta de verdade desportiva e, este ano, sem união dentro do clube. Fica difícil. Por isso, neste momento o meu lugar está à disposição do presidente. Boa noite", afirmou Sérgio Conceição após o jogo da final da Taça da Liga.

Marcano, o defesa central portista, também admitiu a dureza de sofrer o golo no último suspiro da partida. "Temos que tentar conseguir o melhor nos jogos que nos faltam", começou por afirmar o espanhol, prosseguindo assim: "É um momento muito complicado. Último minuto de jogo... É duro, mas temos que ser homens e levantar a cabeça. Um jogo em que eles entraram bem, mas depois tivemos duas ou três oportunidades claras e não marcámos. Na segunda parte foi igual, um jogo de empate. A derrota é sempre um momento duro, porque estamos num clube ganhador. Temos que ir para o jogo com o Gil Vicente só a pensar em ganhar".

Antigo jogador do clube, Conceição conquistou, até agora, uma Liga portuguesa e uma Supertaça pelos portistas, conseguindo 38 vitórias em 52 jogos no primeiro ano, 42 triunfos em 57 encontros na temporada transata e, já nesta época, 25 vitórias em 34 partidas.

O Sporting de Braga venceu o F. C. Porto, por 1-0, no jogo da final da Taça da Liga de futebol, disputado em Braga, com um golo de Ricardo Horta aos 90+5 minutos.