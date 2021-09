Sérgio Conceição: "Parabéns a quem entrou, é sinal que temos um grupo forte"

O técnico do F. C. Porto assumiu que faltaram "algumas coisas" à equipa na primeira parte, mas parabenizou os jogadores que vieram do banco. Conceição afirmou ainda que as substituições de Vitinha e Fábio Vieira não aconteceram por os jogadores estarem mal, mas sim por precisar de introduzir "outros aspetos em jogo".

"Faltaram-nos algumas coisas na primeira parte. Fizemos o golo e sofremos quase de seguida. Sempre que o Gil Vicente chegava ao nosso terço defensivo criava perigo porque estávamos muito largos. Houve jogadores que não interpretaram bem a nossa dinâmica em posse", começou por referir Sérgio Conceição.

O líder dos dragões ficou mais satisfeito com a exibição produzida no regresso dos balneários. "Na segunda parte já estivemos mais iguais ao que costumamos ser. Criámos várias oportunidades de golo, tivemos uma ou outra ocasião clara e o resultado é completamente justo. Valeu pela segunda parte", afirmou o técnico.

Quanto às substituições, o treinador azul e branco explicou que não se deveram a más exibições de quem começou no onze inicial. "Não tirei o Vitinha e o Fábio Vieira por estarem a jogar mal. Queria outras coisas da equipa e por isso acrescentei o segundo avançado de raíz [Toni Martinez]. Volto a parabenizar quem entrou porque demonstra que o grupo está unido e forte. Quando assim é podemos marcar a qualquer minuto do jogo", defendeu.

Na próxima terça-feira o F. C. Porto tem um embate difícil contra o Liverpool, onde joga Diogo Jota, e este pode ter sido um dos fatores que explica uma primeira parte mais "adormecida". "Estamos em várias competições e a nossa responsabilidade de ganhar é muito grande. Mesmo tendo em conta o facto de que o meu discurso só se focou no Gil Vicente não dá para esquecer o jogo de terça-feira contra o Liverpool. Há coisas que não podemos controlar", concluiu Conceição.