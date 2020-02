Nuno Barbosa Ontem às 23:30 Facebook

Nos minutos finais da partida, os portistas queixaram-se muito por uma carga sobre Corona na área do Ac. Viseu. Depois do jogo, na entrevista rápida, Sérgio Conceição expressou o desejo de ver melhorias no próximo jogo dos azuis e brancos, que é frente ao Benfica, sábado, no Dragão, para o campeonato.

"Ainda não vi o lance. Mas daquilo que vi, do banco, pareceu-me claro. O Corona não é de se queixar, levou um toque e não foi pequeno. As perdas de tempo, a falta de controlo do jogo, espero que sábado haja melhorias nesse sentido. Não só no trio de arbitragem, mas também no VAR", afirmou o treinador do F. C. Porto, já de olhos postos no clássico com o Benfica.

Relativamente à exibição menos conseguida, que não deixou o F. C. Porto ir além do empate com o Ac. Viseu, equipa da LigaPro, Sérgio Conceição concluiu: "Tenho confiança em todos os jogadores e um plantel equilibrado, não me vou queixar das mudanças. Foram as que foram. Tivemos uma ocasião pelo Marega, tivemos muita bola, mas no ultimo terço não definimos bem. No único remate enquadrado, o Ac. Viseu fez o golo e empatou. Houve algum demérito nosso na falta de eficácia e temos de olhar agora para o próximo jogo no Dragão para resolver a questão da meia-final".