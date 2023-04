Sérgio Conceição: "Queremos outros dois títulos"

JN Ontem às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto comentou a vitória sobre o Famalicão e considera que a eliminatória da Taça de Portugal ainda não está decidida.

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, considerou que "nem tudo saiu na perfeição" no triunfo sobre o Famalicão, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. "Mas tivemos uma atitude competitiva que se pedia. O Famalicão está numa excelente fase, o que mais realça a nossa vitória", adiantou.

O técnico explicou as mudanças no onze, apostando em Cláudio Ramos, Grujic, Namaso e Toni Martínez, em função do momento. "Isto tem a ver com o mérito, o que os jogadores fazem diariamente, com os minutos e com a estratégia. Deram uma excelente resposta. Grujic saiu porque já tinha um amarelo e o jogo estava vivo. Podia levar o segundo amarelo e podíamos ficar em inferioridade numérica. Quando fizemos o 2-1 meti o Taremi e o Evanilson à procura de fazer mais golos", esclareceu.

PUB

Apesar do triunfo, Sérgio Conceição considerou que os dragões ainda não têm o bilhete carimbado para a final da Taça de Portugal, na qual o Braga é o primeiro apurado. "Não acho nada que a eliminatória esteja encaminhada, vamos ter um jogo difícil em casa. O Famalicão sabe o que faz e joga bem nos diferentes momentos do jogo. Espera-nos dificuldades no Dragão".

A finalizar, o treinador do F. C. Porto destacou que a partir de agora, nesta fase da época, "não há qualquer tipo de gestão, é utilizar o melhor onze e estrategicamente preparar os jogos da melhor forma", até porque o campeonato está na reta final e os dragões procuram anular a desvantagem de quatro pontos para o líder Benfica. "Montei o onze a pensar em ganhar, porque podíamos hipotecar a nossa ida à final. Estamos aqui, jogo a jogo, é verdade. Temos dois títulos, queremos outros dois. Um depende de nós [Taça de Portugal], o outro [campeonato] não, infelizmente".