Conceição responde a João Pedro Sousa: "Ele é que é mal-educado e malformado"

O treinador do F. C. Porto foi à sala de imprensa do Dragão e não deixou sem resposta João Pedro Sousa, que chamou mentiroso a Pepe na entrevista rápida e disse implicitamente que Sérgio Conceição teve um comportamento "mal-educado e malformado" depois do golo de Otávio, que acabou por ditar a sua expulsão pelo árbitro Manuel Mota.

"Esse senhor veio e chamou mentiroso ao Pepe, disse que eu era malformado e mal-educado, mas pelos vistos quem é mal-educado e malformado é esse senhor, o tal treinador que disse que o jogo mais importante não era o jogo do F. C. Porto mas a final do Jamor", começou por afirmar, mostrando-se a seguir solidário com Pepe: "Confio plenamente nele e estão os áudios, possivelmente do árbitro que, depois, o Conselho de Arbitragem há de ouvir e perceber, pois foi junto do árbitro que o atleta do Famalicão chamou o que chamou ao Pepe. Como toda a gente sabe, é o capitão da seleção, um dos jogadores mais titulados portugueses, um grandíssimo profissional... Isso é faltar ao respeito. Isso é ser malformado e mal-educado, porque ele não estava lá para ouvir o que o Pepe ouviu".

Sobre os festejos, Conceição afirmou: "Fui festejar quando me levantei e fiz exatamente o mesmo que o atleta do Famalicão fez quando marcou o segundo golo na direção dos Super Dragões. Não falei com ninguém, fui de punhos cerrados a festejar e fui expulso".

O treinador revelou aquilo que disse a João Pedro Sousa após ver o cartão vermelho: "Fui dizer a esse senhor quando fui expulso que o jogador dele foi mal -educado com o Pepe e com os nossos adeptos. Foi exatamente isto que se passou. Diabos com cara de anjo, estou farto deles. Eu sei o que disse a esse senhor treinador".