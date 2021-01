Sérgio Conceição: "Tivemos sempre o jogo controlado"

JN Ontem às 23:39 Facebook

O F. C. Porto venceu em Famalicão, por 4-1, e Sérgio Conceição revelou-se satisfeito com o desempenho dos seus jogadores. O técnico portista falou ainda sobre as várias substituições que foi realizando.

"Acho que foi um bom jogo da minha equipa. Controlámos e dominámos. Depois, com o resultado em 3-1, houve uma ou outra situação do Famalicão, mas nós tivemos sempre o jogo controlado. Tivemos bons momentos. Estamos satisfeitos, menos com o golo sofrido, mas faz parte. Parabéns aos jogadores, tanto aos que foram titulares como aos que entraram, pois deram um contributo muito importante para o sucesso da equipa", disse após o jogo.

Sérgio Conceição aproveitou para explicar os motivos das várias substituições que fez ao longo da segunda parte.

"Tem a ver com o jogo e com este período. O Otávio jogou depois de um tempo ausente e era importante tirá-lo. Temos de ter cuidado com isso. O Sérgio sentiu alguma fadiga. Não se trata de pensar noutros, mas neste jogo. Refrescando a equipa, dando outras coisas ao jogo. Meti o Pepe e depois gente com mais velocidade para a frente, como o João Mário e o Luis Díaz. Interpretaram bem o que queria e tivemos sempre o jogo controlado, gerindo aquilo que me apercebi em função do estado dos jogadores", referiu.