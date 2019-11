Sérgio Conceição vai estar no Fórum de Treinadores da UEFA

Hoje às 15:43 Facebook

A UEFA vai organizar pela 21.ª vez o Fórum de Treinadores em Nyon, na Suíça, e Sérgio Conceição vai estar presente. Bruno Lage, atual treinador do único representante português na Liga dos Campeões, não participa neste encontro.

O Fórum de Treinadores da UEFA vai decorrer na segunda-feira, dia 11 de novembro, e contará com a presença de Sérgio Conceição. É a terceira presença consecutiva do treinador dos dragões no evento, que contará ainda com mais dois portugueses - José Mourinho (sem clube) e Paulo Fonseca (Roma).

O resto do elenco é composto por: Jürgen Klopp (Liverpool), Zinedine Zidane (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Maurizio Sarri (Juventus), Carlo Ancelotti (Nápoles), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Erik ten Hag (Ajax), Unai Emery (Arsenal), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), Rudi Garcia (Lyon), Massimiliano Allegri e Mircea Lucescu (ambos sem clube).

Este fórum reúne os principais técnicos da Europa e tem como finalidade a discussão entre os treinadores sobre possíveis mudanças nas provas europeias, assim como a partilha de ideias que possam beneficiar a modalidade.