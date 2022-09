Sérgio Conceição: "Vou desejar melhor sorte à equipa de arbitragem e ao VAR, é importante"

Miguel Pataco, em Madrid Hoje às 19:09, atualizado às 19:45 Facebook

O treinador do F. C. Porto destacou, esta terça-feira, o trabalho de Diego Simeone no Atlético de Madrid e garantiu que a equipa azul e branca vai ser "fiel" ao estilo de jogo.

Depois de um percalço na aterragem em Madrid, que atrasou a conferência de imprensa, Sérgio Conceição começou a antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, que marca o arranca dos azuis e brancos na Champions, com palavras para Paulo Futre e a elogiar o trabalho que Diego Simeone tem feito nos "colchoneros" nas últimas épocas. Sobre pontos fortes da equipa espanhola, o treinador dos dragões destacou o coletivo de uma equipa que não traz grandes recordações ao universo azul e branco, depois da eliminação na época passada ainda na fase de grupos. Questionado sobre o que fará de diferente, Conceição respondeu com ironia.

"O que vou fazer é desejar melhor sorte à equipa de arbitragem e ao VAR, é importante. Depois vamos ser fiéis ao que somos. Temos a base faz parte dos nossos princípios de equipa. Ser intensos, agressivos, humildes, com espírito de trabalho, capacidade de sofrimento. Somos assim, se essa base estiver presente, associando a organização e o talento, fazer um bom jogo e ganhar. A estratégia não vou partilhar aqui. Mas se estão curiosos para saber se será o onze de Barcelos, até poderá ser, mas com nuances diferentes. Estamos atentos a tudo o que é, todos os pormenores que podem ser importantes para decidir o jogo", começou por dizer Sérgio Conceição, garantindo que David Carmo, que se estreou a titular diante do Gil Vicente, está pronto para o embate na liga milionária.

"Quem não estiver preparado para jogar nesta competição não pode jogar futebol, não pode estar neste desporto belo como o futebol. Não podemos confundir entusiasmo e euforia. O entusiasmo é necessário, a euforia nem tanto. Os jogadores têm de ter isso controlado. Viemos com 22 jogadores de campo, mais quatro guarda-redes. Muitos deles nunca estiveram nesta prova. Este é um nível muito alto. Onde nós fizemos trajetos muito bons, não digo fantásticos, porque isso era ganhar. Mas isso tem que ver ao estar atento aos pormenores e alto nível, que encontramos nesta competição. Psicologicamente estão todos preparados. Muito entusiasmados, mas é preciso que esse entusiasmo seja controlado".

Sobre a forma de jogar do Atlético de Madrid, muitas vezes acusado de disputar. os jogos de uma forma demasiado defensiva, Conceição garantiu que não se aborrece a ver jogos da equipa espanhola. Muito pelo contrário. "Eu acho que o Atlético é sempre um dos clubes favoritos a ganhar esta competição, já o demonstrou com este treinador. É verdade que o Atlético não mudou muito nos últimos anos, mas eu não me aborreço nada a ver o Atlético. Aborreço-me mais a ver outras equipas que tentam elaborar muito o jogo. Vejo um Atlético sempre muito competente e gosto de equipas assim, que sejam sobretudo realistas", concluiu.

Pepe: "Não se ganha nem se perde no primeiro minuto"

Apesar da já vasta experiência na Liga dos Campeões, o internacional português garantiu que encara cada jogo como se fosse o primeiro e deixou um pedido aos adeptos: paciência.

"O jogo vai exigir que tenhamos muita paciência, não se ganha nem se perde no primeiro minuto. Será um jogo extremamente difícil para nós, mas trabalhamos bem. Sabemos que o Atlético é uma equipa que defende muito, que tem um tipo de jogo com linhas baixas para explorar o contra-ataque. Preparamos bem o jogo para não sermos surpreendidos. Saboreio este jogo como se fosse o primeiro. Sinto-me um privilegiado, entrar no Olival todos os dias, poder competir com os meus companheiros e fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. É sempre extremamente especial para mim", afirmou.

O F. C. Porto defronta, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.