Sérgio Oliveira a caminho da Roma

Imprensa italiana garante que o médio vai mesmo jogar até ao fim da época na equipa de José Mourinho.

A transferência de Sérgio Oliveira para a Roma, por empréstimo do F. C. Porto, está muito perto de se consumar. A generalidade da imprensa italiana deu o negócio como garantido ao fim da noite deste domingo, chegando mesmo a dizer que o internacional português viaja já esta segunda-feira para a capital italiana.

Segundo os média transalpinos, Oliveira será cedido por seis meses, a troco de um milhão de euros, e a Roma fica com opção de compra do passe, estabelecida em 13,5 milhões.

No final do jogo deste domingo entre a equipa de Mourinho e a Juventus (3-4), o treinador português afirmou que o plantel romano vai receber a muito curto prazo "um médio de alto nível e com personalidade", embora não tenha dito que se tratava de Sérgio Oliveira.