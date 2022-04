Serifo, ex-jogador do Leça, está desaparecido

JN Hoje às 09:08 Facebook

Família deu o alerta nas redes sociais. Não se sabe do paradeiro do antigo avançado desde segunda-feira.

Serifo Cassamá, ex-jogador do Leça, está desaparecido desde segunda-feira, alertou a família. O filho publicou uma nota nas redes sociais à dar conta do desaparecimento do pai. Os pertences do antigo avançado, de 55 anos, foram encontrados perto de um supermercado em Leça da Palmeira.

Segundo apurou o JN, todas as malas e computador do ex-atleta foram encontrados, menos o passaporte. Serifo já teria partilhado com o filho, com quem vivia, que queria viajar para Inglaterra, mas ainda não se sabe o paradeiro do ex-jogador.

Natural da Guiné Bissau, onde nasceu há 55 anos, Serifo representou o Leça de 1987/88 a 2003/04, tendo feito parte do plantel do clube quando a equipa jogou no principal escalão do futebol português.