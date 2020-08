Sevilha elimina AS Roma de Paulo Fonseca e está nos "quartos" da Liga Europa

Hoje às 20:24 Facebook

A AS Roma, treinada por Paulo Fonseca, está fora da Liga Europa depois de ter perdido, esta quinta-feira, por 2-0, frente aos espanhóis do Sevilha, numa eliminatória única dos oitavos de final. Leverkusen também passou aos "quartos".

Devido à pandemia de covid-19 a primeira mão ficou suspensa e a UEFA determinou que o apuramento se decidisse numa só partida, em terreno neutro. A cidade alemã de Duisburgo foi o local escolhido.

E os sevilhanos resolveram a qualificação ainda na primeira parte, com golos de Reguilón, aos 22 minutos, e de ​​​​​​​En-Nesyri, quase em cima do intervalo. Apesar dos romanos terem tido algumas ocasiões de golo, o Sevilha teve maior ascendente, o que lhe garantiu a qualificação para os quartos de final.

No outro jogo da tarde, os alemães do Bayer Leverkusen garantiram o apuramento ao vencerem, em casa, os escoceses do Rangers, por 1-0, com golo de Diaby, após o triunfo fora, por 3-1 na primeira mão.

Esta noite serão conhecidos os dois últimos clubes que vão disputar a Final 8 na Alemanha. Os suíços do Basileia recebem os alemãos do Eintracht Frankfurt, dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, e os ingleses do Wolverhampton, treinador por Nuno Espírito Santo e no qual atual os Lusos Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, Pedro Neto, João Moutinho, Diogo Jota e Daniel Podense, defrontam os gregos do Olympiacos.

Eis os resultados dos oitavos de final da Liga Europa:

2.ª Mão dos oitavos de final

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, 3-0 (2-1)

Copenhagen-Istambul Basaksehir, 3-0 (0-1)

Man. United-LASK Linz, 2-1 (5-0)

B. Leverkusen-Rangers, 1-0 (3-1)

Basileia-E. Frankfurt, esta noite (3-0)

Wolverhampton-Olympiacos, esta noite (1-1)

Eliminatória dos oitavos de final a uma mão

Inter de Milão-Getafe, 2-0

Sevilha-AS Roma, 2-0