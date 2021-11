Sindicato dos Jogadores vai convocar reunião de emergência: "É inaceitável"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:47 Facebook

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, reagiu, este sábado, ao que aconteceu no Belenenses SAD-Benfica, jogo da 12.ª jornada da Liga que só teve uma parte.

Em comunicado, o Sindicato dos Jogadores considerou "absolutamente inaceitável" o que se passou no Jamor, garantindo que vai convocar uma reunião de emergência com a Liga e as autoridades de saúde.

"Independentemente do que está protocolado para situações como esta, existem valores que são mais importantes do que qualquer competição ou exigência de calendário, nomeadamente a saúde dos atletas e a integridade da competição. Hoje, nove atletas do Belenenses SAD deram tudo de si e correram riscos evidentes para minimizar o que já se antevia, uma desgraça para a integridade da competição e imagem do nosso futebol. Tivemos tempo suficiente em contexto de pandemia para aprender a conviver com surtos, pontuais (...) O Sindicato dos Jogadores convocará, por isso, a Liga e as autoridades de saúde para uma reunião de emergência, exigindo bom senso e o estabelecimento de um modo de proceder digno e capaz de evitar barbaridades como a que aconteceu esta noite", pode ler-se.

O Benfica venceu (7-0), este sábado, no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Encontro durou apenas 45 minutos.

Afetado por um surto de covid-19 no plantel - há dez infetados entre jogadores e staff - o Belenenses SAD entrou em campo apenas com nove jogadores, alguns deles dos sub-23 e dois deles guarda-redes, e sem ninguém no banco de suplentes.