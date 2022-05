Slavia de Praga pede nove milhões de euros por Alexander Bah

Rui Pedro Braz, diretor desportivo, conduz processo e contactos

O Slavia de Praga, clube de Alexander Bah, pede cerca de nove milhões de euros para libertar o lateral direito desejado pelas águias. O emblema da República Checa já negoceia com o clube da Luz, sabe o JN, mas, para já, as exigências dos responsáveis estão bem acima dos seis milhões de euros que a SAD idealiza gastar.

Rui Pedro Braz, diretor desportivo, está à frente do processo e já teve contactos com os responsáveis do emblema checo para garantir o jogador, de 24 anos, que tem outros clubes interessados.