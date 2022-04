Slimani afastado após desentendimento com Amorim

JN Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O argelino não gostou de saber que não seria titular no encontro da Liga e o treinador do Sporting decidiu nem sequer o convocar para o jogo.

O treino de sexta-feira, último do Sporting antes do jogo com o Tondela, ficou marcado pelo desentendimento entre Islam Slimani e Ruben Amorim. O argelino não gostou de saber que não seria titular e Ruben Amorim retirou-o mais cedo do treino, apontando-lhe falta de compromisso.

Além disso, Amorim decidiu não chamar o avançado para o encontro desta noite frente ao Tondela, promovendo Rodrigo Ribeiro aos convocados.

Já este sábado, Slimani treinou sozinho em Alcochete.