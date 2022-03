Slimani talismã encontra a chave do triunfo leonino

Rui Farinha Ontem às 23:39 Facebook

Avançado argelino bisa frente ao Arouca e o Sporting aproxima-se provisoriamente do líder F. C. Porto. Substituições ao intervalo foram a chave do jogo para o campeão.

O Sporting venceu, este sábado, o Arouca, por 2-0, com um bis de Slimani, e colocou pressão sobre o líder F. C. Porto, que este domingo defronta o Paços de Ferreira, na capital do móvel. Depois de uma primeira parte falhada, em que praticamente não criaram ocasiões de perigo, os leões apresentaram outra face após o intervalo, mostrando-se muito superiores. A partida ficou resolvida no arranque do segundo período com golos do avançado argelino, que marcou pelo segundo encontro consecutivo, no campeonato. Em apenas seis minutos, a muralha do Arouca veio abaixo.