"Só há uma equipa que joga melhor do que o Benfica. É a que está em primeiro"

Jorge Jesus admitiu, este sábado, que o Sporting é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Técnico sustenta posição com a classificação da Liga.

"Só há uma equipa que joga melhor em Portugal do que o Benfica. É a que está em primeiro, pois o Benfica está em segundo. O resto é conversa da treta", sublinhou Jorge Jesus, quando questionado sobre a eventual falta de qualidade do futebol das águias.

O responsável fez questão de distinguir entre "jogo falado" e "jogo jogado" e não se importou de corrigir Ruben Amorim, técnico leonino, que não aceitou o que o leão praticasse o melhor jogo da Liga.

"É uma opinião e se dissesse que era o que jogava melhor, eu achava que tinha razão. Então quem está em primeiro não joga melhor do que está em segundo?

Jogo falado é uma coisa, jogo jogado e treinado é outra coisa", acentuou.

O responsável falava no lançamento do jogo frente ao Gil Vicente, este domingo, (17.30horas), em Barcelos. Um embate que antecede a final da Supertaça com o F.C. Porto.