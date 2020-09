Soares despede-se do Dragão e ruma à China

JN Hoje às 18:45 Facebook

O avançado brasileiro do F. C. Porto Tiquinho Soares viajou esta quinta-feira para a China a fim de assinar contrato com o Tianjin Teda para as próximas três épocas e três meses.

Com este negócio, os dragões vão encaixar já cerca de 5,5 milhões de euros e posteriormente mais 4,5 milhões.

O jogador, de 29 anos, chegou ao Dragão em janeiro de 2017 e ainda tinha contrato por mais uma temporada. Pelos azuis e brancos marcou 64 golos em 140 jogos e conquistou duas Ligas, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

Na hora da partida, em declarações à SIC Notícias, Soares referiu que espera ser "tão feliz" na China como foi no F. C. Porto. "O que me leva a ir para a China é a ambição de o querer conhecer novos lugares e uma nova cultura. O meu ciclo no F. C. Porto foi muito bom, agora é procurar novos objetivos, objetivos pessoais. Estou feliz e quero agradecer ao F. C. Porto por tudo", salientou o avançadio brasileiro.

E prosseguiu: "Guardo tudo o que conquistei individualmente e coletivamente. Quero agradecer aos meus colegas, staff, técnico e ao clube, que ganhou mais um portista. Sou grato ao F. C. Porto e vou sentir saudades".

Tiquinho Soares considerou ser difícil um regresso aos dragões, mas desejou "toda a sorte" à equipa e rematou que "nunca se sabe o dia de amanhã". Da parte da equipa e técnico também recebeu apoio e desejos de "boa sorte" na nova experiência.

"O mister ajudou-me muito e tenho de lhe agradecer. Estava no meu último ano de contrato , entendo o que se passa em torno do clube e foi uma decisão minha e dos meus empresários. O presidente também me desejou sorte e só tenho de agradecerr ao F. C. Porto por tudo", finalizou o avançado.