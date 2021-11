Solskjaer está de saída do Manchester United

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:41 Facebook

A imprensa inglesa avança, este sábado, que o treinador norueguês já foi despedido do comando técnico dos "red devils" e que o sucessor já está a ser discutido.

É o fim da linha para Solskjaer, pelo menos assim o garante a imprensa inglesa. Segundo o "The Times", a direção do Manchester United reuniu de emergência após a derrota desta tarde (4-1), diante do Watford, de forma a selar o despedimento do técnico e escolher um sucessor.

A mesma publicação adianta que a saída de Solskjaer será oficializada nas próximas horas e os proprietários da equipa inglesa, a família Glazer, terá pedido à direção para acelerar o contacto com Zidane, atualmente sem clube depois de ter deixado o Real Madrid. Os nomes de Ten Hag (Ajax) e Brendan Rodgers (Leicester) também estão em cima da mesa. A rescisão de contrato custará nove milhões de euros aos ingleses.

Até o novo treinador ser apresentado, os "red devils" serão orientados por Darren Fletcher e Michael Carrick, que fazem parte da equipa técnica.

Ole Gunnar Solskjaer chegou ao Manchester United em 2018/19 e não conseguiu conquistar qualquer título ao serviço dos "red devils". O clube inglês tem tido uma época aquém do esperado: atualmente, ocupa o sétimo lugar do campeonato inglês, a 12 pontos do líder. Além do mau resultado deste sábado - o United foi goleado pelo Watford, o que levou a uma grande contestação dos adeptos - a equipa na qual alinha Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot sofreu ainda uma pesada derrota (0-5) diante do Liverpool no mês passado.