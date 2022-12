Sonho viriato continua à custa de pantera amorfa

Vasco Samouco Ontem às 22:29 Facebook

Viseenses vencem com dois golos na segunda parte e estarão pela primeira vez na final-four

Uma bola parada e um contra-ataque exemplar premiaram o Académico de Viseu, justo vencedor do duelo com um Boavista que raramente foi capaz de levar para o relvado a diferença de patamares entre as duas equipas. Os "viriatos", de escalão inferior, mostraram porque vão agora em 15 jogos consecutivos sem conhecerem a derrota e estarão pela primeira vez na final-four da Taça da Liga.

Foi só ali entre a meia hora e os 40 minutos que os axadrezados se superiorizaram realmente. De resto, a equipa de Jorge Costa mostrou argumentos suficientes para se bater de igual para igual e aproveitou a vantagem, conseguida aos 56 minutos, para iniciar a viagem rumo a Leiria. Quase logo a seguir ao golo de Nduwarugira, também Rafael Bandeira fez o gosto ao pé e deixou sem resposta o Boavista. Só nos últimos minutos é que os boavisteiros esboçaram uma reação digna desse nome, só que o golo que poderia relançar a luta pelo apuramento chegou apenas nos últimos instantes. Tivesse o remate de Bozeník, ao poste, entrado, aos 80 minutos e a história talvez fosse diferente.

Veja o resumo do jogo: