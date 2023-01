"Sou otimista e entusiasta quanto ao futuro do Braga", diz António Salvador

O presidente do Sporting de Braga António Salvador acredita que o futuro dos arsenalistas será positivo, numa altura em que afirma que o Braga está mais preparado que nunca para os desafios.

"Sou muito otimista e entusiasta quanto ao futuro do nosso clube. É um estado de espírito que assenta na firme convicção de que estamos hoje muito mais preparados, muito mais dotados e muito mais capazes do que alguma vez estivemos na nossa história. O Sporting de Braga tem hoje condições estruturais de que nunca dispôs no seu passado. Tem capacidade e talento nos seus recursos humanos e técnicos, que justificam e sustentam um reconhecimento nacional e internacional que são para nós uma imensa vantagem competitiva. Temos um objetivo e temos uma visão. Sabemos o que queremos e como podemos alcançá-lo", começou por dizer António Salvador, na gala Legião de Ouro do clube.

António Salvador destacou que o Sporting de Braga é hoje "uma instituição de nível internacional", sem esquecer o lado local. "Somos, ao mesmo tempo, um clube marcadamente local, que faz de Braga a sua bandeira e que tem em Braga a sua maior expressão. Deixamos de ser, como infelizmente fomos durante tanto tempo da nossa história, um clube dependente da caridade e da boa-vontade, sem instalações nem património, para passarmos a ser um clube dono do seu destino e ao serviço da comunidade. Contra todos os alarmismos e vitupérios, é com muito orgulho e convicção que afirmo que o Sporting Clube de Braga é hoje mais independente, mais autónomo e mais autossustentável do que alguma vez foi na sua história", acrescentou.

O presidente dos arsenalistas recordou ainda as dificuldades vividas no período da pandemia da covid-19, que colocou à prova o clube minhoto enquanto "coletivo e instituição". Porém, o papel dos sócios foi fulcral. "Perante as dificuldades, os sócios e adeptos do Sporting de Braga compareceram em peso. Por isso é que temos, na época em curso, a primeira sem restrições no pós-covid, a maior assistência média da última década nos nossos jogos em casa" disse, acrescentando, de forma categórica: "Não somos grandes, somos enormes! E seremos, todos juntos, cada vez maiores".

Premiados e distinções

Gverreiro de Ouro e Mérito - Ricardo Horta

Treinador do Ano - Carlos Carvalhal

Gverreiro Reconhecimento - Bê Martins

Gverreiro Cidade Desportiva - João Vasconcelos

Gverreiro Superação - Diogo Casimiro

Parceiro do Ano - DELTA

Gverreiro de Honra - Joaquim Oliveira (Olivedesportos)

Futebolista do Ano - Matheus

Revelação do Ano - Vitinha

Atleta do Ano - Mariana Machado

Carlos Carvalhal venceu o prémio de Treinador do Ano Foto: Instagram S. C. Braga

Sobre os atletas premiados pelo Sporting de Braga, António Salvador começou por distinguir Mariana Machado e Bê Martins, que "há muito ultrapassaram as fronteiras do país e são hoje exemplos maiores do que acontece quando ao talento inato se junta uma capacidade de trabalho extraordinária".

No futebol, o Sporting de Braga distingiu três jogadores: Matheus, Vitinha e Ricardo Horta. "O Matheus por uma impressionante carreira ao serviço deste clube, em permanente crescimento e evolução. É um exemplo e uma inspiração. O Vitinha pela forma como saltou dos escalões de formação e da equipa B para o plantel principal. Com ambição, com respeito e com lealdade. É uma força da natureza e é uma honra tê-lo connosco", começou por dizer, deixando uma palavra especial para Ricardo Horta.

"O Ricardo Horta, o nosso capitão, por se ter tornado no máximo goleador da história do clube e continuar a dar-nos enorme alegrias e a provar o grande guerreiro que é. Sei que já conquistaste muito nesta casa, mais do que se calhar alguma vez sonhaste, mas também sabes que eu acredito, nós acreditamos, que ainda há muito mais para conquistarmos juntos", disse António Salvador.

Carlos Carvalhal, antigo treinador dos minhotos e atual técnico do Celta de Vigo, foi distinguido com o galardão Treinador do Ano. "Não posso deixar de me dirigir ao mister Carlos Carvalhal. Disse, no dia em que encerrámos o seu ciclo de dois anos à frente da equipa principal, que nunca nos despedimos daqueles que são um de nós. O reconhecimento que hoje o Sporting Clube de Braga lhe presta é apenas um singelo agradecimento pelo muito que nos tem dado ao longo de todos estes anos. Como jogador, como treinador, sempre como adepto. Estamos e estaremos sempre juntos", referiu o presidente.

Relativamente a João Vasconcelos, Salvador referiu-se como "alguém que ama o clube desde o berço". José Carlos Macedo foi homenageado e o presidente reiterou que "tem um lugar na história gravado a letras de ouro".

António Salvador recordou a importância de Joaquim Oliveira, dono da Olivedesportos, antiga acionista da SAD do Braga, num momento em que o clube estava em dificuldades. "o Sporting de Braga passou por dificuldades que coincidiram com a criação da SAD, em 1998. Foi um período difícil, só possível de ser superado com a ajuda de pessoas com o Sr. Joaquim Oliveira, que se tornou um dos principais acionistas da SAD através da participação da Olivedesportos. Durante 25 anos, o Sr. Joaquim Oliveira foi um parceiro do Sporting de Braga. A Olivedesportos deixou de estar formalmente ligada ao Sporting de Braga em 2022, mas entendemos ser de inteira justiça que se reconheça o contributo que deu para a estabilidade do nosso clube", terminou.