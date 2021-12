Sporting: Amorim aposta nos jovens frente ao Ajax

Rui Farinha Hoje às 22:55 Facebook

Lesões e jogadores em risco de suspensão obrigam a mudanças no onze. Treinador deseja triunfo para evitar saída de jogadores em janeiro

Com a qualificação garantida para os oitavos de final, o Sporting defronta, esta terça-feira (20 horas, TVI e Eleven Sports 2), o Ajax com o objetivo de manter o prestígio, que alcançou na fase de grupos e também o de rodar a equipa. Ruben Amorim assegurou que João Virgínia vai ser titular na baliza e admitiu que Nazinho ou Gonçalo Esteves vão também ser opções iniciais. "Um será titular, o Virgínia também. Temos de decidir sobre ele no fim da época, esse campo é mais do Hugo Viana, e precisamos de vê-lo", afirmou, em Amesterdão, nos Países Baixos, no Arena Johan Cruijff, palco do jogo.

Porro e Matheus Nunes, em risco de suspensão para a primeira mão dos oitavos, vão ser poupados. "Queremos proteger quem tem amarelos, o nosso plano é maior do que qualquer recorde", defendeu. Ricardo Esgaio e Daniel Bragança vão ser os substitutos e, no eixo da defesa, Matheus Reis ocupa o lugar de Feddal, que sofreu uma lesão com o Benfica. Bragança foi alvo de um forte elogio. "É um crime não ter mais minutos, se jogássemos com três jogadores no meio campo era titular".