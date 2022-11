Sporting bate o Vitória de Guimarães e regressa aos triunfos na Liga

O Sporting venceu (3-0), este sábado, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Pedro Porro, Morita e Marcus Edwards marcaram os golos do encontro. Afonso Freitas foi expulso.

Depois do desaire diante do Arouca, o clube de Alvalade voltou a sorrir. Numa altura em que o Vitória estava reduzido a dez jogadores - Afonso Freitas foi expulso por acumulação de amarelos - os leões inauguraram o marcador ao minuto 34, com Pedro Porro, de cabeça, a aproveitar da melhor forma um cruzamento de Matheus Reis. Poucos minutos depois, Morita finalizou um cruzamento de Edwards e ampliou a vantagem.

Já na segunda parte, foi a vez de Marcus Edwards festejar e fechar a contagem. Paulinho ainda fez o gosto ao pé mas o tento foi anulado por fora de jogo.

Com este triunfo, os leões, que vão venciam há três jogos (um no campeonato e dois na Liga dos Campeões), sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 22 pontos, a nove do líder Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia na Liga há seis jogos e vinha de três triunfos seguidos, é sexto, com 20.

Veja os golos e os casos: