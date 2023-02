Sporting: Bellerín é vegan, ativista político e ícone de moda

Vegan, ativista político e ícone de moda: Héctor Bellerín, o defesa direito espanhol, de 27 anos, que o Barcelona cedeu ao Sporting neste mercado de inverno e que chega aos leões para render Pedro Porro, vendido ao Tottenham, tem características fora do vulgar, num futebolista. Um desafio aos cânones tradicionais, para conhecer melhor, neste texto.

Antes mesmo de começar a tentar fazer esquecer Pedro Porro, o novo lateral direito do Sporting já é mais do que um "simples" jogador profissional de futebol, acabado de chegar a Portugal, para representar a equipa leonina. Por circunstâncias várias, ao longo da vida tornou-se célebre em algumas posições públicas extra modalidade, que vão desde a forma como se veste e come, até a manifestações de teor político, facetas que o distinguem da esmagadora maioria dos companheiros de profissão.

Há cerca de cinco anos, apostado em prevenir lesões e melhorar a própria saúde, Héctor Bellerín procurou desintoxicar o corpo e aderiu a uma dieta à base de plantas. A experiência seria para durar duas semanas, mas os resultados obtidos deixaram-no tão entusiasmado que decidiu continuar: "O que notei de diferente foi na forma como o meu corpo recuperava após os jogos e a rapidez da recuperação. Sempre tive problemas nos tornozelos, que nos jogos mais duros inflamavam, mas agora nem preciso de os proteger", disse, então, o novo jogador do Sporting, à "The Players Tribune".