Sporting chega a acordo com o plantel para redução salarial de 40%

O Sporting chegou a acordo com os jogadores da equipa profissional de futebol para uma redução salarial de 40% nos meses de abril, maio e junho.

Ao que o JN apurou, as negociações para a redução salarial, motivada pela suspensão da atividade futebolística na Liga devido à pandemia de Covid-19, ficaram concluídas este sábado, no âmbito de um "processo pacífico de diálogo".

O acordo para a redução do vencimento dos futebolistas do Sporting, cujas negociações contaram com a participação do Sindicato de Jogadores, visa minimizar os efeitos negativos da pandemia, que provocou a suspensão dos campeonatos profissionais, em 12 de março.

O Sporting ocupa o quarto lugar na Liga, que foi interrompida à 24.ª de um total de 34 jornadas, a quatro pontos de distância do Sporting de Braga, terceiro classificado, 17 do Benfica, segundo, e 18 do líder F. C. Porto.