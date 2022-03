Sporting com apuramento em aberto apesar da derrota

JN/Agências Hoje às 00:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting perdeu, esta quinta-feira, com os turcos do Bahcesehir College, por 73-70, em Lisboa, na primeira mão dos quartos de final da Taça da Europa de basquetebol, mas uma grande reação nos minutos finais deixou a eliminatória em aberto.

O extremo norte-americano Travante Williams, do Sporting, foi, de forma destacada, o melhor jogador em campo, ao apontar um total de 25 pontos, à frente de Sam Dekker, com 18, e do base Jamar Smith, com 12, ambos pertencentes ao Bahcesehir College.

O resultado acaba por ser positivo para a equipa do Sporting, que esteve a perder, já no último período, por uma margem de 16 pontos de diferença, com a segunda mão aprazada para a próxima quarta-feira, no pavilhão da equipa da Turquia, em Istambul.