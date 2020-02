Sporting dá um passo firme rumo aos oitavos de final

Nuno Barbosa Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting continua imparável nos jogos em casa da Liga Europa. Desta feita bateu o Basekshir, da Turquia, por números confortáveis. O 3-1 alcançado em Alvalade deixa os leões bem encaminhados rumo aos oitavos de final da Liga Europa.

O Sporting entrou com tudo no jogo com o Basekshir e os poucos adeptos nas bancadas só precisaram de esperar três minutos para verem o marcador funcionar. Na sequência de um pontapé de canto apontado por Acuña, a bola ficou a saltar na área e Coates só teve de a empurrar.

Ainda antes da meia hora, a equipa leonina voltou a abanar as redes turcas, numa recarga de Jovane a remate de Sporar ao poste, mas o lance foi analisado pelo VAR, que vislumbrou a posição irregular do esloveno, e acabou por ser anulado.

Ainda antes do intervalo, o Sporting atirou novamente a contar, com Sporar a estrear-se a marcar com a camisola verde e branca, na sequência de um lance em que ficou vincada a boa leitura de jogo de Vietto, bem como a boa técnica de cruzamento de Ristovski.

O leão voltou com fogo dos balneários, para onde foi a vencer por 2-0, e passados seis minutos já tinha alargado a vantagem, desta feita por intermédio de Vietto, que picou a bola por cima do guarda-redes contrário, a passe de Bolasie.

E a eliminatória só não ficou praticamente resolvida em Alvalade, porque Luís Neto fez penálti sobre Demba Ba, aos 75 minutos, o que permitiu a Visca reduzir para o Basekshir, batendo dos 11 metros sem hipóteses para Maximiano.

Em suma, o Sporting ficou a dever a si próprio uma goleada e há um dado estatístico que reflete isso mesmo, o dos remates efetuados. Foram 17 para leões e apenas três para a equipa turca. Aos 85 minutos, Bolasie ainda acertou com estrondo na trave.

Em Alvalade estiveram 27.392 espectadores. Agora, os leões jogam com o Boavista, novamente em casa, mas para o campeonato, no domingo, e depois viajam até à Turquia, onde vão disputar a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa na quinta-feira, dia 27.