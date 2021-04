José Pedro Gomes Ontem às 22:35 Facebook

Bracarenses desperdiçam oportunidade de igualar Benfica, não indo além de um nulo frente a um Rio Ave assente num dique difícil de derrubar

Sem um plano eficaz para desfazer o nulo frente ao Rio Ave, o Sporting de Braga falhou o assalto ao pódio da Liga, não capitalizando, na totalidade, o desaire prévio do Benfica frente ao Gil Vicente. Os minhotos, que até tiveram suficientes oportunidades para sair dos Arcos com outro resultado, acabaram traídos pela própria ansiedade, não conseguindo arrombar o cofre de um adversário que foi exímio a defender-se.

No regresso de Carlos Carvalhal a Vila do Conde, os arsenalistas até tentaram cedo resolver as coisas, forçando uma entrada pressionante, mas que esbarrou num adversário confortável nas manobras de contenção. Os vilacondenses, que foram atrevidos no contra-ataque, tiveram, no primeiro tempo, como grande trunfo o guardião Kieszek, ao protagonizar defesas decisivas para arrastar o empate até ao intervalo.

Ainda antes do descanso, o Rio Ave tinha esbanjado a melhor oportunidade, numa dupla perdida de Gelson Dala e Francisco Geraldes, mas tal não impediu que os minhotos voltassem a surgir dominantes, embora sem a mesma clarividência na finalização.

Carvalhal percebeu que tinha de sacudir a equipa e operou uma tripla alteração com as entradas de Piazón, Gaitán e Sporar, mas os efeitos práticos não foram visíveis, até porque o Rio Ave foi interiorizando que a conquista do ponto era fundamental para as suas aspirações da manutenção e foi cerrando fileiras. Já depois de Gelson Dala ter sido expulso, aos 80, por uma entrada rude sobre o estreante Zé Carlos, os locais montaram uma fortaleza com seis unidades defensivas frente a Kieszek, que os guerreiros, apesar da insistência, não conseguiram derrubar.

Os minhotos sofrem assim o segundo empate consecutivo e não conseguem sacudir uma série com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o mesmo período em que o Rio Ave continua sem vencer, mas arrancando um empate que lhe é mais lisonjeiro.

Veja o resumo do jogo: