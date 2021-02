Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:58 Facebook

Duelo definido na primeira parte. O Moreirense reagiu, mas sem soluções para reentrar na discussão do jogo

Triunfo justo e bastante tranquilo do S. C. Braga em Moreira de Cónegos, por 4-0, num dérbi regional resolvido nos primeiros 22 minutos. Mesmo sem a capacidade goleadora de Paulinho e Iuri Medeiros, a finalização não foi problema para os guerreiros.

Com uma entrada fulgurante e um golo anulado logo aos 27 segundos, por indicação do videoárbitro, o Braga não baixou o ritmo e chegou rapidamente a uma vantagem confortável. Do aproveitamento de Fransérgio a uma perda incrível de Fábio Pacheco em zona proibida, ao golo de Castro, que dedicou o lance a Iuri Medeiros, que se lesionou diante o Santa Clara e não joga mais na presente temporada, a vantagem foi dilatada com uma subida eficaz do defesa Raul Silva à grande área local. O Moreirense, atordoado com a rapidez dos três golos, pouco ou nada incomodou, mas muito por mérito da pressão exercida pelo adversário e da eficácia registada em todos os setores.

Face à sobrecarga de jogos e com uma vantagem confortável no marcador, Carlos Carvalhal optou, ao intervalo, por dar descanso a Castro e Ricardo Horta, colocando em campo Al Musrati e o reforço Lucas Piazon. O Moreirense, apesar da vontade de corrigir o mau desempenho nos primeiros 45 minutos, não encontrou o caminho do golo e, quando ele surgiu, Matheus revelou sempre segurança. A defesa mais vistosa surgiu a remate de Filipe Soares. O lance levava a direção certa, mas prevaleceram os reflexos do guarda-redes brasileiro.

O Braga, mesmo sem o esplendor da primeira parte e sem necessidade de correr riscos, nunca abdicou de atacar e teve soberanas ocasiões para dilatar o marcador, diante um adversário batalhador e que lutou muito para minimizar o pesado resultado. Abel Ruiz e Galeno estiveram perto dos festejos, mas o momento da noite e que teve nota artística pertenceu a André Horta. Seis minutos em campo bastaram para o médio sentenciar a partida com um golo de grande classe.

