"Sporting de Lisboa" vale multa ao F. C. Porto

Dragões foram multados em 1020 euros.

O F. C. Porto foi multado em 1020 euros devido ao speaker do Estádio do Dragão, no momento em que anunciou o resultado, ter-se referido ao Sporting como "Sporting de Lisboa", na partida desta quinta-feira frente aos leões, a contar para a Taça de Portugal.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os azuis e brancos foram multados porque "aquando da obtenção do golo da equipa visitada, o speaker do estádio anunciou o resultado por mais do que uma vez dizendo: 'resultado, Porto-1, Sporting de Lisboa-0'", pode ler-se.

Os dragões também foram multados por terem sido arremessadas bolas de papel e cartolinas para o campo; não terem sido devolvidas as bolas da equipa visitante que foram parar às bancadas; pelos adeptos do F. C. Porto terem entoado cânticos contra o Sporting e o presidente Frederico Varandas.

O arremesso de materiais pirotécnicos custou aos azuis e brancos 2754 euros. O clube também vai ter de pagar 102 euros por "comportamento incorreto dos apanha-bolas" e 204 euros pelo atraso no reinício do jogo.