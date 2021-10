Sporting e Famalicão fazem mexidas nos "onzes"

JN Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Os leões recebem esta noite de terça-feira, pelas 21.15 horas, os famalicenses na segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga.

O encontro que se realiza no estádio José Alvalade, em Lisboa, será apitado pelo árbitro bracarense Manuel Mota, que será assistido por Jorge Fernandes e André Dias.

Rúben Amorim aproveitou a competição para rodar a equipa, mantendo apenas Gonçalo Inácio, Nuno Santos e Sarabia no "onze" em relação à partida com o Moreirense para a Liga.

Do lado do Famalicão, Ivo Vieira também mexeu, mantendo apenas quatro titulares do jogo frente ao Santa Clara: Penatra, Pêpê, Pickel e Marcos Paulo.

Eis os "onzes" de Sporting e Famalicão:

Sporting: João Virgínia; Gonçalo Inácio, Neto e Feddal; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes e Rúben Vinagre: Sarabia, Jovane e Nuno Santos.​​​​​

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: Adán; Matheus Reis, Palhinha, Tabata, Paulinho, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Geny e Daniel Bragança

Famalicão: Júnior; De la Fuente, Riccieli, Penetra e Rúben Lima; David Tavares e Pickel; Marcos Paulo, Pêpê e Ivo; Bruno Rodrigues

Treinador: Ivo Vieira

Suplentes: Dalberson, Alex Nascimento, Adrián Marín, Pedro Brazão, Iván Jaime, Pablo, Ofori, Figueiras e Heri