Sporting falha jogo com Fonte Bastardo por "intoxicação alimentar coletiva"

O terceiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de voleibol entre o Fonte do Bastardo e o Sporting, nos Açores, não se realizou este domingo "por impossibilidade física da equipa" lisboeta.

De acordo com uma nota publicada no sítio do Sporting, que solicitou o adiamento do jogo, a equipa "teve que se deslocar aos serviços de urgência da Ilha Terceira, nos Açores, por sintomas que indiciam uma intoxicação alimentar coletiva".

Dada "a impossibilidade de comparecer ao jogo de hoje", no Pavilhão do Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, o Sporting "solicitou o adiamento do terceiro jogo das meias-finais dos play-off da Liga, não tendo, porém, a AJ Fonte do Bastardo atendido ao pedido".

"Neste momento, a partida que estava inicialmente agendada para as 16:00 (horas de Portugal) deste domingo foi cancelada e o Sporting já solicitou a remarcação do encontro, apelando à compreensão da Federação Portuguesa de Voleibol, dada a natureza da situação", refere ainda a nota.

O clube insular refere no Facebook que "a partida de hoje não foi realizada por falta de comparência do Sporting " e que "o Fonte Bastardo volta a jogar frente ao Sporting em 01 de abril, em Lisboa, no quarto jogo do play-off.

A equipa do Fonte Bastardo compareceu à hora prevista para a realização do encontro no Pavilhão do Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, cumprindo os minutos de espera regulamentares.

O play-off regista uma igualdade a 1-1, após o Sporting ter vencido o primeiro jogo, em Alvalade, por 3-0 (25-21, 25-21 e 25-19), e o Fonte Bastardo ter triunfado em casa na sexta-feira por 3-2 (20-25, 22-25, 25-20, 25-13 e 15-10). A primeira equipa a conquistar três vitórias avança para a final.